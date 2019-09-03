Kütahya'da ‘Tarım ve İnsan' konulu fotoğraf sergisi açıldı

'cusu düzenlenen Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi Kütahya'da açıldı.

Sera AVM'de gerçekleştirilen serginin açılış törenine Vali Yardımcısı Ali Bezirgan, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Denizbank Şube Müdürü Şule İri, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Yazar, E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kasım Demiralp ve davetliler katıldı.

Serginin açış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, 2009 yılından itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı ve Denizbank işbirliğiyle gerçekleştirilen “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisinin 2018 yılında dereceye giren fotoğraflar ile vatandaşları buluştururken, özellikle tarımla iştigal eden insanların çalışma şartlarını fotoğraflarla bir nebze de olsa yansıtabilmek istediklerini söyledi.

2019 Yılı için “Tarım ve İnsan konulu fotoğraf yarışması temasının “Su” olduğunu ifade eden Özçalık, “2018 yılının buzağı ölümlerine dikkati çekmek için Bakanlığımızca buzağı yılı olarak ilan edilmesi fotoğraf yarışmamızın ana konusunu oluşturmuştur” dedi.

2019 Yılı teması olan suyun önemini belirten Vali Yardımcısı Ali Bezirgan, Tarım ve Orman Bakanlığını ve Denizbank'ı böyle bir organizasyonun altına imza attıkları için kutladı.

Toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan ve Türkiye genelinde düzenlenen yarışma 6 kategoride gerçekleştirilirken, yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan 60 adet fotoğrafın yer aldığı 10. Tarım ve İnsan Konulu Fotoğraf sergisi 6 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak. (EFE-)