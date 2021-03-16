Kütahya'da taşımalı eğitim toplantısı

Kütahya'da Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından taşımalı eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Germiyan Salonunda Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Taşıma Hizmetleri Daire Başkanlığı Şube Müdürleri Bayram Maraz ve Savaş Kaya ile Bakanlık Taşıma Hizmetleri Birimi Personeli Bilgisayar İşletmeni Murat Aydın tarafından, taşımalı eğitim uygulamasını değerlendirmek, uygulamayı yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak amacı ile toplantı yapıldı.

Toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Taşıma Hizmetleri Daire Başkanlığından Şube Müdürü Bayram Maraz, Şube Müdürü Savaş Kaya ve Bilgisayar İşletmeni Murat Aydın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Zeki Atik, İlçe şube müdürleri, taşımalı eğitimden sorumlu şef ve memurlar katıldı.

Toplantıda, il ve ilçelerdeki taşımalı eğitim ile ilgili yaşanan sorunlar ve sorunların çözümünde etkililiğinin artması için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. İlçelerdeki taşımalı eğitim okul planlamaları ve ihaleleri hakkında karşılaşılan sorunlar ve eksiklikler ilçeler bazında değerlendirildi. İlçelerden gelen şube müdürleri, şefler ve memurlar karşılaştıkları sorunları paylaşarak çözüm yolları konusunda bilgi aldılar.