İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da taşımalı eğitimdeki sorunlar masaya yatırıldı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2022-2023 eğitim-öğretim yılı taşımalı eğitim toplantısı gerçekleştirildi.


Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında Şube Müdürü Zeki Atik ve Taşıma Merkezi Okul Müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, taşımalı eğitim öğrencilerinin sorunları, yaşanan aksaklıklar, çözüm önerileri, okul servis araçlarının denetimi konuları görüşüldü. Sağlıklı bir taşımanın yapılabilmesi için sorumlulukların titizlikle yerine getirilmesi gerektiği ve böylece olabilecek mağduriyetlerin önlenebileceği vurgulandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.