Kütahya'da taşımalı eğitimdeki sorunlar masaya yatırıldı

Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında Şube Müdürü Zeki Atik ve Taşıma Merkezi Okul Müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, taşımalı eğitim öğrencilerinin sorunları, yaşanan aksaklıklar, çözüm önerileri, okul servis araçlarının denetimi konuları görüşüldü. Sağlıklı bir taşımanın yapılabilmesi için sorumlulukların titizlikle yerine getirilmesi gerektiği ve böylece olabilecek mağduriyetlerin önlenebileceği vurgulandı.