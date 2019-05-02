Kütahya'da Temel Dini Bilgiler Yarışması

Kütahya İl Müftülüğünce Kur’an Kursları’nda arasında "Temel Dini Bilgiler Yarışması" düzenlendi.
Kütahya İl Müftülüğünce Kur'an Kursları'nda arasında "Temel Dini Bilgiler Yarışması" düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya Kütahya İl Merkezi'nde ve ilçelerde Müftülüklere bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler katıldı.
Yarışma sonunda Kız öğrenciler kategorisinde; Tavşanlı Kavaklı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Şerife Gültekin birinci olurken, Kütahya Merkez Hacı Nuriye Koçak Kur'an Kursu öğrencisi Derya Karakaya ikinci oldu.
Erkek öğrenciler kategorisinde; Kütahya Merkez Bölge Yatılı Kur'an Kursu öğrencisi Muhammet Cemalettin Yiğit birinci olurken, Emet Süleyman Serdaroğlu Kur'an Kursu öğrencisi İbrahim Ethem Demirayak ve Tavşanlı Merkez Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Muhammed Eren Bircan ikinci oldular.
Yarışmaya katılan öğrenci ve Kur'an Kursu öğreticilerine çeşitli hediyeler verdi.