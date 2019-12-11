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Kütahya'da temel eğitim kurumlarına ‘Bizden' bülteni dağıtıldı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan "Bizden" bülteni tüm temel eğitim kurumlarına velilere ve velilere ulaştırmaları amacıyla öğrencilere dağıtıldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan "Bizden" bülteni tüm temel eğitim kurumlarına velilere ve velilere ulaştırmaları amacıyla öğrencilere dağıtıldı.


"Bizden" bülteninin Aralık sayısı "Ebeveynin 5N 1 K'si" konusunu işliyor. İnce Motor Beceriler konusunda velilere yol gösteren bülten ildeki tüm temel eğitim kurumlarına velilere ve velilere ulaştırmaları amacıyla öğrencilere dağıtıldı.


Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İbrahim Aybek Şehit Uzman Çavuş Hasan Yaşar İlkokulunda velilere ve öğrencilere "Bizden" bültenini dağıttılar.

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