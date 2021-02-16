İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da tipi nedeniyle yolda kalan tır ve otomobil kurtarıldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde tipi dolayısıyla buzlanan yolda kalan tır ve otomobillerin kurtarma çalışmalarının İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde tipi dolayısıyla buzlanan yolda kalan tır ve otomobillerin kurtarma çalışmalarının İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı bildirildi.


Aslanapa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Yoğun tipi ve kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalar gece gündüz aralıksız sürüyor. İlçe girişinde yolda kalan tır sürücülerine ve vatandaşlarımıza, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yardımda bulunuluyor. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça araçlarını kullanmamalarını rica ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.