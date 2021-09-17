İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı

Kütahya’da tır ile öğrenci servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü öğrenci toplam 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da tır ile öğrenci servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü öğrenci toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Zafertepe Kavşağı'nda meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 43 KJ 804 plakalı tır, Y.A.'nın yönetimindeki 43 S 352 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.


Kazada, servis şoförü Y.A. ve isimleri belirtilmeyen 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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