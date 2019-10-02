Kütahya'da tırtılların yayılışını önleme çalışmaları

Valilikten yapılan açıklamada, “Son günlerde yerel ve ulusal basında gündeme gelen Domaniç ile İnegöl sınırında yer alan Domaniç dağlarındaki kayın ormanlarına zarar veren ve bilimsel ismi Calliteara Pudibunda olan Kızıl kuyruklu kayın tırtılının; yakın zamanda ilk olarak 2018 yılında İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında kayın ağaçlarında zarar yaptığı tespit edilmiştir. İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında kalan kayın ormanlarında 2018 yılında 50 hektara yakın bir alanda zararı olan tırtılın popülasyonunun bu yıl artış gösterdiği ve yayılış alanının genişlediği ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü sınırına yaklaştığı görülmüştür. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında başlatılan mücadele çalışmalarına 2019 yılında da devam edilmektedir” denildi.

“Yayılışını ve genişlemesini önleme çalışmaları”

Açıklamada, "2019 yılında Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki kayın ormanlarında zarar görülmese de önümüzdeki yıllarda böceğin yayılışının daha da genişlememesi ve zararlının popülasyonunun düşürülmesi amacıyla, Orman Genel Müdürlüğü ile Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi ve Düzce Üniversitesi Orman Fakültesindeki öğretim görevlilerinin katılımı ile arazideki ön çalışmalara başlanmıştır. Zararlı böcek ile etkin mücadele yapmak amacıyla ilk etapta silvikültürel müdahalelerle sık olan ormanlık alanlarda seyreltme ve aralama çalışmalarına başlanacaktır. Saha genelinde kışı toprakta geçiren böceğin pupaları mekanik mücadele kapsamında toplanarak erginleşmesi önlenerek popülasyonunun düşürülmesi sağlanacaktır. Kızıl Kuyruklu Kayın Tırtıl zararlısının varsa etkin olduğu alanlar tespit edilerek haritaları çıkarılacak ve zararlının yırtıcıları laboratuvarlarda üretilerek zararlının görüldüğü alanlara salınacak, popülasyonun dengelenmesi sağlanacaktır. Ayrıca gerek görülen yerlerde çevreye zarar vermeyen Bacillus bakteri uygulamaları da Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

“Kızıl kuyruklu kayın tırtılı”

Kızıl kuyruklu kayın tırtılı hakkında bilgi verilen açıklamada, "Kayın zararlısı olarak bilinmekle beraber meşe, söğüt, huş, dişbudak, gürgen, akçaağaç gibi yapraklı orman ağaçlarında ve bazı otsu bitkiler ile de beslenebilmektedir. Zararlı tırtılların kayın yapraklarını yemesi sonucunda ise ağaçlar tamamen yapraksız kalabilmekte ve artım kaybı meydana gelmektedir. Kızıl Kuyruklu Kayın Tırtıl larvalarının iyice olgunlaşarak irileştiği ve esas yiyimini gerçekleştirdiği eylül ve ekim aylarında; kayın yapraklarından yoğun beslenmeleri sonucunda ağaçların yapraksız kalmasına ve kurumuş gibi gözükmesine sebep olmaktadır. Yani ağaçlar kurumamakta ve ölmemektedir. Ekim ayından itibaren tırtıllar toprağa inecek ve pupa dönemine geçecektir. Dolayısı ile herhangi bir zarar kış mevsiminde yaşanmayacaktır. Bir sonraki yılın vejetasyon döneminde ağaçlar tekrar yapraklı hale gelecektir. Ormanlık alanlardaki böcek salgınlarının ortaya çıkmasında, iklim faktörlerindeki değişiklikler etkili olabilmekte ya da ekosistemdeki bazı olumsuzluklar neticesinde zararlı türlerin doğal düşmanı kabul edilen ve bu türleri dengede tutan başta yararlı böcekler olmak üzere diğer faydalı organizmaların popülasyonunun azalması etkili olmaktadır” denildi.