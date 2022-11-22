Kütahya'da tiyatroya ilgi

Kütahya'da, çocuklara yönelik olarak düzenlediği “Üç sihirbaz” adlı tiyatro oyunu iki seans olarak sahnelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Kök değerlerinden sevgi üzerine kurgulanmış “Üç sihirbaz” oyunu, tiyatro severlerle buluştu.

Yönetmenliğini Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın, yardımcı yönetmenliğini Ceyda Balcı ve Hilal Odabaş'ın üstlendiği tiyatro oyununun dramaturgu Dr. Buket Dedeoğlu Orhun, oyun yazarları ise Ayşegül Karaduman, Ahmet Karakuş, Fatma Dilan Öcal tarafından kaleme alındı.

Kök değerlerinden biri olan sevgi temasının vurgulandığı oyunda, dostluk, dürüstlük, öz denetim ve sevgi değerlerinin kazandırılmasında hayatın her alanında önemli bir yer tuttuğu vurgulandı.

Oyun, müzikal sahneleri ve oyuncuların performansıyla izleyenlerden tam not aldı.