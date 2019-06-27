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Kütahya'da Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri toplantısı

Kütahya Belediyesi, Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Tavşanlı Belediyesi, Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü, Kütahya Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığının katılımıyla "Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Toplantısı" düzenlendi.

Kütahya Belediyesi, Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Tavşanlı Belediyesi, Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü, Kütahya Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığının katılımıyla "Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Toplantısı" düzenlendi.


İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda; Merkez Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Tavşanlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin tanıtımı yapılarak gerçekleştirdiği faaliyetler, aksaklıklar ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

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