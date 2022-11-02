Kütahya'da trafik ekiplerince durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Kütahya'da tehlikeli çıkış yaptığı için polis ekipleri tarafından durdurulan vev içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta 0.40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konuyla ilgili Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Trafik ekiplerimiz rutin devriye görevini icra ettiği esnada tehlikeli çıkış yapan araç sürücüsüne “dur” ihtarında bulunarak araç durdurulmuştur. Araca yaklaşıldığında, araç içerisindeki M.T. isimli şahsın aracın arka iç kısmına doğru eliyle bir şeyler attığı görülmüş, araç sürücüsü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan S.G. ve Ş.I. isimli şahıslar kontrollü bir şekilde araç dışına çıkarılmıştır. Daha sonradan günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararı doğrultusunda araç içerisinde yapılan arama işleminde alüminyum folyoya sarılı 0.40 gr uyuşturucu madde ele geçirilmiş, şahıslar adli işlemleri için Polis Merkezi Amirliğine teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.