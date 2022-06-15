Kütahya'da Trafik Haftası yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya'da Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

7-13 Mayıs tarihlerinde kutlanan Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler açıklandı.

Kütahya Merkez'den Şehit Muhammed Yılmaz İlkokulu Öğrencisi Yiğit Boz resim yarışmasında ikinci, slogan yarışmasından da Şehit Türkan Türkmen Tekin Anadolu Lisesi öğrencisi Oğuzhan Boy birinci, Atatürk MTAL öğrencisi Hüseyin Bozkurt ikinci oldu.

Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kütahya genelinde okullar arasında düzenlenen 'trafik' konulu ilkokullar arası resim ve ortaokul öğrencileri arası slogan ve lise öğrencileri arası karikatür yarışmasında dereceye giren öğrenciler törensiz ödüllendirildi. Yarışmalarda sık sık ödül almasıyla akıllarda kalan Yiğit Boz bu yarışmadan da boş dönmedi. İlkokul öğrencileri arası resim yarışmasında Şehit Muhammed Yılmaz İlkokulu Öğrencisi Yiğit Boz ikinci oldu. Yiğit Boz ödülünü Okul Müdürü Hüseyin Tanrıverdi'den teslim aldı. Sınıf Öğretmeni Şerife Ok'da öğrencisi Yiğit Boz'u tebrik etti.

İlkokul öğrencileri arası resim yarışmasında, Simav Çitgöl İlkokulu öğrencisi Hatice Yalçınöz birinci, Şehit Muhammed Yılmaz İlkokulu öğrencisi Yiğit Boz ikinci, Emet Gazikemal İlkokulu öğrencisi Yağız Taha Doğan üçüncü oldu.

Ortaokul öğrencileri arası karikatür yarışmasında, Emet Ashaboğlu Ortaokul öğrencisi Tuana Su Doğan birinci, Simav Osmanbey Ortaokulu öğrencisi Nisanur Bozdemir ikinci, Aslanapa İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Galip Can Benli üçüncü oldu.

Lise öğrencileri arası slogan yarışmasında, Şehit Türkan Türkmen Tekin Anadolu Lisesi öğrencisi Oğuzhan Boy birinci, Atatürk MTAL öğrencisi Hüseyin Bozkurt ikinci, Gediz Fen Lisesi Nisa Tanrıverdi üçüncü oldu.