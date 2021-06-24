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Kütahya'da trafik kazaları saniye saniye kaydedildi

Kütahya’da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kütahya'da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca saniye saniye kaydedildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde Kütahya'da meydana gelen 4 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarınca kaydedildi. Kayda geçen kazaların nedeninin kurallara uymama ve dikkatsizlik olduğu görüldü. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları tarafından kaydedilen kazalarda neyse ki korkulan olmazken, MOBESE'lere yansıyan kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı.

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