Kütahya'da trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya - Tavşanlı Karayolu Yoncalı Kavşağı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan 43 BB 128 plakalı araç ile 43 DL 026 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Havva Ulufer, Bedriye Zorlu, Erkan Araç ve Tuğçe Çetin yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.