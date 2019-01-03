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Kütahya'da trafik kazası:3 yaralı

Kütahya’da otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kütahya - Seyitömer yolunun 8. kilometresinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Kütahya - Seyitömer karayolunun 8. kilometresinde Musa Bozyiğit yönetimindeki 26 BV 091 plakalı araç seyir halinde iken zeminin kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Musa Bozyiğit, eşi Münevver Bozyiğit ve oğlu Ömer Bozyiğit yaralandı.


Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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