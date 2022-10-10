Kütahya'da Tubim 34 anne ve anne adayına eğitim verdi

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde Mimar Sinan Ortaokulu velilerine ve okul öğretmenlerine yönelik anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 34 kişiye eğitim verilmiş, “UYUMA” uygulaması anlatılmış, “İki Ekmek” isimli kısa filmi izlettirilmiştir” denildi.