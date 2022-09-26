Kütahya'da TUBİM tarafından 123 veli ve okul öğretmenine eğitim verildi

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği görevlilerince 38'i anne ve anne adayı olmak üzere 123 veli ve okul öğretmenine eğitim verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” En İyi Narkotik Polisi Anne projesi çerçevesinde TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velilere ve okul öğretmenlerine yönelik Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda 38 anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 123 kişiye eğitim verilmiş, “UYUMA” uygulaması anlatılmış,” İki Ekmek” isimli kısa filmi izlettirilmiştir” denildi.