Kütahya'da TUBİM tarafından 68 anne ve anne adayına eğitim verildi

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz TUBİM Büro Amirliği görevlilerimizce,”En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde Şeker İlkokulu velilere ve okul öğretmenlerine yönelik 44 anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 52 kişiye, İsmet İnönü Ortaokulu velilere ve öğretmenlere yönelik 12 anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 16 kişiye eğitim verilmiştir. 56'sı anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 68 kişiye eğitim verilmiştir. Ayrıca “En İyi Narkotik Polisi Anne” sunumu yapılmış "İki Ekmek" isimli kısa filmi izlettirilmiş, "UYUMA" uygulaması tanıtımı yapılmıştır” denildi.