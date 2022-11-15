Kütahya'da tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Moymul Mahallesi Danacılar Sokak'ta iki katlı bir binanın zemin katında patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Zemin katta oturan Emine ve Ahmet Yaşar çifti ile gelinleri Beyza ve oğlu Süleyman Yaşar çifti yaralı olarak komşularının da yardımı ile çıkarıldılar. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Servisi'ne sevk edildi. Patlama dolayısıyla çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.