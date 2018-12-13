Kütahya'da TYP kapsamında 700 işsize yeni iş imkanı

Müdür Kamil Uçan,“ Toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen Kadınlar, 35 yaş üstü erkekler, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamaktır. Programa müracaatta bulunmak isteyen iş arayanların Kuruma kayıtlı işsiz olmaları, 18 yaşını tamamlamış olmaları, emekli, malul aylığı almamaları ve öğrenci olmamaları (açık öğretim öğrencileri hariç) gerekmektedir” dedi.

7 Ocak 2019 ile 28 Haziran 2019 tarihleri arasında uygulanacak olan programlar sayesinde 700 işsizin daha geçici süreli iş imkânına kavuşacağına vurgu yapan Uçan, “ Bu kapsamda başvurular 17 Aralık Pazartesi günü başlayıp, 21 Aralık Cuma günü sona erecektir. Programlar; çevre temizliği, park düzenlemesi, kamusal alt yapının yenilenmesi faaliyetlerini kapsamakta olup, programa ait giderler katılımcıların SGK primleri ve maaşları İŞKUR tarafından finanse edilecektir. Başvurular 21 Aralık 2018 tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüğüne veya Hizmet Noktalarına şahsen gelerek ya da www.iskur.gov.tr internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler İstihdam Toplum Yararına Programlar TYP Başvuru” kısmından sistem (program) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca ALO 170 iletişim hattından da başvuru yapılabilmektedir” şeklinde konuştu.(EFE)