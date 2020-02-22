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Kütahya'da "TYT Alt Test Başarılarının Yordanması" Raporu Bakanlığa sunuldu

Kütahya’da "Eğitsel Veri Madenciliği" çalışmaları kapsamında İl Milli Eğitim ekibi tarafından puanla öğrenci alan liselere özel olarak hazırlanan "TYT Alt Test Başarılarının Yordanması" raporu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e sunuldu.

Kütahya'da "Eğitsel Veri Madenciliği" çalışmaları kapsamında İl Milli Eğitim ekibi tarafından puanla öğrenci alan liselere özel olarak hazırlanan "TYT Alt Test Başarılarının Yordanması" raporu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e sunuldu.


Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Metin Demir danışmanlığında Kütahya'da yürütülmekte olan "Eğitsel Veri Madenciliği" çalışmaları kapsamında İl Milli Eğitim ekibi tarafından puanla öğrenci alan liselere özel olarak hazırlanan "TYT Alt Test Başarılarının Yordanması" raporu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e sunuldu.


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Doç. Dr. Metin Demir, Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven ve Ar-Ge birimi öğretmeni H. Fatih Parlar'ın yer aldığı toplantıda gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

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