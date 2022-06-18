Kütahya'da 'Ulusal Kalite Etiketi' alan öğretmenlere ödül

2021 yılında "Avrupa Kalite Etiketi" alan 100 öğretmene, "Ulusal Kalite Etiketi" alan 267 öğretmene ve "eTwinning School Etiketi" belgesi alan 32 okula törenle belgeleri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaları yürütülen eTwinning faaliyetleri çerçevesinde Kütahya'da 304 okulda 677 öğretmen tarafından 632 proje yürütüldüğü kaydedildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu başarılı projelere ve öğretmenlere "Kalite Etiketi" okullara da "eTwining School Etiketi" verildiği belirtilirken " 2021 yılında ilimizden 100 öğretmenimiz "Avrupa Kalite Etiketi" almış, 267 öğretmene ise "Ulusal Kalite Etiketi" almıştır. Kütahya'da 2021 yılı itibariyle 32 okulumuz "eTwinning School Etiketi" ile ödüllendirilmişti. "eTwinning School Etiketi" alan okullarımız, Bakanlığımızın projelerinde pilot okul olarak değerlendirilmekte ayrıca "Avrupa Birliği Erasmus+ Projeleri"nde öncelik kazanmaktadır" denildi.

2021 yılında "Avrupa Kalite Etiketi" alan 100 öğretmene, "Ulusal Kalite Etiketi" alan 267 öğretmene ve "eTwinning School Etiketi"belgesi alan 32 okula belgeleri Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan törenle verildi.