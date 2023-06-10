Kütahya'da UMKE tatbikatı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde Eskişehir ve Bilecik Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden gelen öğrenci topluluğunun katılımı ile UMKE tatbikatı gerçekleştirildi.

2023 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri 26. Bölge olarak Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı Eskişehir ve Bilecik Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden gelen öğrenci topluluğunun katılımı ile yapılan UMKE tatbikatında, orman yangınlarının karakteristik özellikleri, yanık ve duman inhilasyonu, tıbbi müdahale konusunda personele eğitim verildi.

Üç gün süren başarılı tatbikatın ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan'ın katılımları ile çalışmalar yerinde incelendi, tatbikatta emeği geçen 90 sağlık personeline sertifikaları verildi.