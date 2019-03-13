Kütahya'da üniversite öğrencileri çini sanatını öğreniyor

Kütahya'nın en önemli geleneksel el sanatlarından biri olan ve şehirle özdeşleşen çini sanatının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla eğitim için diğer illerden gelen üniversite öğrencilerine yönelik kurslar açtıklarını belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Davut Ezen, ”Açtığımız kurslara öğrencilerimizin gösterdiği ilgiden bu tür çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir daha görmüş bulunuyoruz. Kursumuzda Tahrirleme ile birlikte Tahrirleme işlemi yapılmış olan farklı çini formlar üzerinde tekniğine uygun boyama, sırlama ve pişirime işlemlerini yapma gibi birçok konuyu öğretmeye çalışıyoruz. Gördük ki öğrenciler çini sanatının yapım aşamalarında çok ciddi bir uğraşının olduğunu ve ürünlerin gerçekten el emeği göz nuru olarak değerlendirilmesi gerektiğini de fark etmiş oluyorlar” dedi.