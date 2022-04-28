İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da üniversite öğrencilerine KADES Uygulaması anlatıldı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerine yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) Uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması yapıldığı bildirildi.


Konuyla ilgili Valilikte yapılan açıklamada,” Kütahya Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelimizce 17-23 Nisan tarihlerinde Dumlupınar Üniversitesinde 52 sınıfta bin 735 öğrenciye ulaşılarak KADES Uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması yapılmıştır” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.