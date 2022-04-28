Kütahya'da üniversite öğrencilerine KADES Uygulaması anlatıldı

Konuyla ilgili Valilikte yapılan açıklamada,” Kütahya Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelimizce 17-23 Nisan tarihlerinde Dumlupınar Üniversitesinde 52 sınıfta bin 735 öğrenciye ulaşılarak KADES Uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması yapılmıştır” denildi.