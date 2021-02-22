Kütahya'da üniversite öğrencilerine yurtlarda barınma imkanı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ Yüz yüze eğitim gören tüm öğrencilerimiz, üniversitelerinden alacağınız belge ile bu durumu belgelendirmeleriniz halinde öğrencilerimizin yurda kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın nöbetçi yurtlarımızda barınabileceksiniz. Siz değerli öğrencilerimizin sağlık, huzur ve mutluluğu her daim birinci önceliğimizdir. Bunun için pandemi sürecinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü tedbir alınmaya devam edilecektir. İhtiyaç olması durumunda diğer yurtlarımız da faaliyete girecektir. Detaylı bilgi için Yurt İdare Şube Müdürlüğü ile irtibata geçmeniz yeterli olacaktır” dedi.