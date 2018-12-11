Kütahya'da Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri etkinliği

Kütahya'da bir çok özel ve devlet üniversitesinin düzenlediği "Üniversite Tanıtım Günleri" Türkiye ve KKTC'den katılan yaklaşık 20 özel, vakıf ve devlet üniversite 12. sınıf öğrencilerine üniversiteler ve bölümlerle ilgili bilgiler verdi.

Ülke genelindeki bir çok özel ve devlet üniversitesinin düzenlediği "Üniversite Tanıtım Günleri" Türkiye ve KKTC'den katılan yaklaşık 20 Özel, Vakıf ve Devlet üniversite 12'nci sınıf öğrencilerine üniversiteler ve bölümlerle ilgili bilgiler verdi. Kütahya Dumlupınar Üniverisitesi'nin de katıldığı tanıtım günlerinden bu sene üniversite sınavına girecek olan lise son sınıf öğrencileri gitmek istedikleri üniversiteler ve bölümler ile ilgili stand görevlilerinden bilgiler aldı. (HCA)