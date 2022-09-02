Kütahya'da üretim sahalarında orman emvalleri kontrolleri

Konuyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Tavşanlı İşletme Müdürlüğü Yaylacık ve Kayaboğazı Şeflikleri üretim sahalarında İşletme Pazarlama ve Silvikültür konularındaki denetlemeler Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı ile İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı'nın katılımı ile yapıldı. Bakım bölmelerinde üretilen emvallerin kontrolleri yapılırken, üretim işleri ve esasları, kesim tekniği, standardizasyon ve güvenlik kuralları ve ilgili konularda bilgiler tazelendi” denildi.