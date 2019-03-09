Kütahya'da 'Üretken Eller Kooperatifi' açıldı

Üreten kadınların ürünlerine pazar bulması ve yaşam standartlarını yükseltmesi amacıyla kurulan ve Kütahya'da ilk olan 'Kütahya Üretken Eller Kooperatifi' açılışı törenle gerçekleştirildi.

Kütahya Üretken Eller Kooperatifi hakkında katılımcıları bilgilendiren Kooperatif Başkanı Aylin Girgin Oğuz, “Kadınlarımız meslek edinecek, pazar oluşturacak, e ticaret ve fuarlarda, dükkanlarda ürünlerini satma imkanı bulacaklar. Kooperatifimiz Kütahya'daki üreten bütün kadınlara açık. Şartları uyan tüm kadınlarımızı bekliyoruz” dedi.

Sera AVM'de düzenlenen açılışa Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ile İshak Gazel ve eşi Safiye Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun eşi Aysel Saraçoğlu, Tarım Kredi Yem A.Ş. Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, Vali Yardımcıları Mustafa Güney ve Arif Yalçın, Kütahya Üretken Eller Kooperatifi'nin Kurucu Başkanı Aylin Girgin Oğuz ile kooperatif üyeleri, Kadın Girişimciler Kurulu yönetimi, iş kadını Sevim Güral Olgun, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış, el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantların ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.