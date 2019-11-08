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Kütahya'da usta-çırak buluşmaları

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülen mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında ‘Usta-Çırak Buluşmaları’nın ilki gerçekleştirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülen mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında ‘Usta-Çırak Buluşmaları'nın ilki gerçekleştirildi.


KÜTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen Usta-Çırak Buluşmaları'nda Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde gıda üretimi üzerine faaliyet gösteren Alkış Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı ve KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Alkış, öğrencilere seminer verdi.


Fatih Alkış, seminerde Meslek Lisesi mezunu olmanın önemini ve hayatımızdaki yerini anlattı. Programdan sonra öğrencilerle birlikte atölyelerde uygulamalara katılan Alkış, burada da öğrencilere tecrübelerini aktardı.

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