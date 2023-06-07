Kütahya'da uygulama noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan araçta 375,84 gram reçine esrar ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün müşterek analiz çalışma grubu görevlilerince uyuşturucu madde dolaşımının ve uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durdurulan araçtaki W.T. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrollerde, 375,84 gram reçine esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkarılacak.