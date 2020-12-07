İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Kütahya’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Plakası belirlenen ve içerisinde H.E., Y.A. ve M.G. isimli şahısların bulunduğu araç, Kütahya-Tavşanlı karayolu üzerinde durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.