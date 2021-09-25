Kütahya'da uyuşturucu madde, kaçak alkol ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde, kaçak alkol ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda, 75,32 gram bonzai, 3,34 gram metamfetamin,14 adet sentetik uyuşturucu hap,1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan düzenek, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İl merkezinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 litre kaçak alkol ve 12 adet boş viski şişesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.