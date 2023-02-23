Kütahya'da uyuşturucu madde operasyonları

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 gram metamfetamin, 3,2 gram sentetik bonzai ve 3 adet sigara kağıdına sarılı bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, Domaniç ilçesi Güney Köyünde iki şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada, 1,2 kilogram sentetik bonzai, 10 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, Merkez ilçe Eskişehir karayolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasında bir şüpheli şahsın yapılan üst aramasında, 1 gram metamfetamin, 2 gram sentetik bonzai, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet sigara kağıdına sarılı bonzai, Merkez ilçe Yoncalı Mahallesinde bir şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.