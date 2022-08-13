Kütahya'da 'uyuşturucu madde ticareti yaptığı' iddia edilen bir kişi yakalandı

Kütahya'da 'uyuşturucu madde ticari yaptığı' iddiasıyla yakalanan bir kişiden çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde il dışından Kütahya'ya ticaret maksadıyla uyuşturucu madde getirileceği şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda T. Ç. isimli şahıs 114 gram metamfetamin, 13.56 gram bonzai ve 2.09 gram esrar maddesiyle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.