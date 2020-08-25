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Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

Kütahya’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu sattığı ve il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takip sonucu Atatürk Bulvarı'nda durdurulan şüpheli M.B.'nin üst aramasında satışa hazır paketler içinde 10 gram bonzai olarak tabir edilen sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli M.B. ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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