Kütahya'da uyuşturucu operasyonları, 15 olayda 20 şahıs yakalandı

Kütahya'da 1 haftada gerçekleştirilen Narkotik Suçlarla Mücadele Çalışmaları çerçevesinde 15 olayda 20 şahıs yakalanırken, 3,77 gram bonzai, 28,56 gram metamfetamin ve 9,4 gram esrar ele geçirildi.

Konuyla ilgili Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Kütahya İl Emniyet Müdürlüğümüzce 30 Ocak -5 Şubat 2023 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda, 15 olayda 20 şahıs yakalanmış, suç unsuru olarak; 3,77 gram bonzai, 28,56 gram metamfetamin ve 9,4 gram esrar ele geçirilmiştir. Suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.