Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 125 şahıstan 2'si tutuklandı

Kütahya'da 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmalarında 78 olayda yakalanan 125 şahıstan 2'si tutuklandı.

Konuyla ilgili Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüzce 1 - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda, 78 olayda yakalanan 125 şahıstan 2'si tutuklanmış, suç unsuru olarak,150 gram bonzai,155,93 gram metamfetamin, 7.79 gram esrar, 60 adet sentetik ecza ve 51 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir” ifadelerine yer verildi.