Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bursa'dan temin edilen uyuşturucu maddeyi Kütahya'da satmak isteyen şahıslar kıskıvrak yakalandı. Tavşanlı ve Kütahya merkezde düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğünce Kütahya merkez ve Tavşanlı ilçesinde yapılan operasyonlarda; 21 gram bonzai, 11 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 6 adet 7,65 mm çapında tabanca ele geçirildi.

Narkotik köpeği Mola'nın da yer aldığı operasyonlarda T.K. ve M.K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.