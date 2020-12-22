İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kütahya’da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında B.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında B.T. Ö., I.I. ve F.K. isimli şüphelilere ait bir aracın il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Plakası belirlenen araç Kütahya-Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, 30 gram bonzai ve 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.