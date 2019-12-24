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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen biri kadın 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen biri kadın 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Kütahya-Tavşanlı Karayoliu Yoncalı bölgesi civarında il dışından gelerek uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, plakası belirlenen araca takibe aldı.


Şüpheliler ile polis arasında 4 kilometrelik kovalamaca yaşandı ve Ş.C., M.C., O.Ç. ve Ö.B. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar esrar çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

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