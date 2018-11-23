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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Ankara’da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Ankara'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere sentetik uyuşturucu sattığı iddia edilen Y.Ü.'yü takibe aldı.


Takip edildiğini anlayan şüpheli, saklanmak için Ankara'nın Polatlı ilçesindeki yakınlarının evine gitti.


Kaldığı adres tespit edilen şüpheli, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.


Kütahya'ya getirilen Y. Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(EFE)

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