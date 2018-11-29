Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeşil ve kırmızı reçeteyle satışı yapılan sentetik ilaç ve uyuşturucu hap sattığı iddia edilen A.Ş.'yi takibe aldı.

Şüphelinin Zafertepe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çok sayıda sentetik ilaç ve uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (EFE)