Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da 'uyuşturucu partisi' düzenlediği iddia edilen 6 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu kullanan kişiler olduğu yönünde ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 25 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 3 adet ecstasy, 30 adet 'gerica' ve 5 adet 'payp' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

İsimleri belirtilmeyen 6 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslara korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.