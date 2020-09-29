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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir araçta yapılan aramada, 1 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir araçta yapılan aramada, 1 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu ve satmak için Gediz ilçesi Çeltikçi köyüne gideceği istihbaratı alan Kütahya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adı geçen aracı Gediz ilçesi Çeltikçi Köyü yolunda durdurdu. Yapılan arama sonucunda aracın sağ ön koltuğunun altında bulunan poşetin içerisine gizlenmiş vaziyette H.M. (24) isimli şahsa ait 1 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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