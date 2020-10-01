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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 750 gram kubar esrar ile 8 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 750 gram kubar esrar ile 8 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alipaşa Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan ekipler, 1 kilo 750 gram kubar esrar ile 8 kök Hint keneviri ele geçirdi.


Gözaltına alınan ev sahibi H.T., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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