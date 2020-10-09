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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri M.T. (32) isimli şahsın merkez ilçe Okcu Mahallesi'nde uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 8 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Operasyonda jandarmanın narkotik köpeği Mola'nın da yer aldığı belirtildi. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, gözaltına alınan şüpheli M.T. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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