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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde jandarmanın zehir tacirlerine yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 bin 825 gram kubar esrar ve 75 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarmanın zehir tacirlerine yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 bin 825 gram kubar esrar ve 75 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Gediz İlçesi Fırdan Köyünde ikamet eden Ş.K. isimli şahsın bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve evinden satış yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gediz ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde ve eklentilerinde narkotik köpeği Mola'nın da katıldığı aramada 3 bin 825 gram kubar esrar ve 75 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli Ş.K. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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