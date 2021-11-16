İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da Yunus Timleri’nce üç şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 3.

Kütahya'da Yunus Timleri'nce üç şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 3.55 gram esrar maddesi ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince Vefa Mahallesinde yapılan çalışmalar neticesinde F.B. (27), H.E.B. (27), M.Ö. (26) isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, 3.55 gram esrar, 1 adet payp ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.


Gözaltın alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.