Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelinin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, 560 adet sentetik ecza, 118 bin 860 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezimizde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalarda Y. Y. isimli şahıs yakalanırken, 2 kullanıcı şahsa işlem yapıldı, 560 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahsın ikametlerinde yapılan aramada, 118 bin 860 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılmasının ardından adli makamlara çıkarılacak.